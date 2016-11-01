Роскошный новогодний концерт Пражского филармонического оркестра в Праге

31-го декабря 2016 года, в 16:00, в великолепном зале им. Бедржиха Сметаны в Общественном доме пройдет праздничный концерт Пражского филармонического оркестра и сопрано Анды-Луизы Богзы. В программе - произведения известных композиторов, связанных с Прагой.

Каждый год Пражский филармонический оркестр исполняет на большом концерте лучшие произведения известных композиторов, жизнь и творчество которых связано с Прагой. Этот год – не исключение.

31 декабря, накануне Нового года, в красивейшем Общественном доме, построенном и оформленном в стиле арт-нуво, состоится роскошный праздничный концерт. Выступление оркестра пройдет в великолепном зале им. Бержиха Сметаны, который славится шикарным интерьером и непревзойденной акустикой.

Вас ждет атмосфера праздника, торжественности и вдохновения: Пражский филармонический оркестр под управлением дирижера Фридеманна Риле вместе с блистательным сопрано Андой-Луизой Богзой исполнят произведения, которые очаровывают слушателей гармонией и глубиной, вызывают яркие эмоции, лирические воспоминания и искренние чувства.

Дирижер Фридеманн Риле (c)

В центре программы – симфоническая поэма «Влтава» Бедржиха Сметаны. Также на концерте прозвучит последняя часть симфонии «Из Нового Света» Антонина Дворжака, вальс из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, «Императорский марш» Иоганна Штрауса, любовная сцена из оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» и другие композиции.

Этот концерт сделает новогодний день изысканным, особенным и запоминающимся! Билеты уже в продаже!

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