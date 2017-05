После 10 лет перерыва в Чехию снова приедут Linkin Park

Linkin Park станут хедлайнерами летнего фестиваля Aerodrome в Праге.

Фото: ru.wikipedia.org

Известная американская рок-группа Linkin Park станет главным гостем летнего рок-фестиваля Aerodrome, который пройдет 11 июня 2017 года на территории пражского аэропорта Летняны. В последний раз в Чехии Linkin Park выступали в далеком 2008 году в Брно.

Прагу группа решила посетить в рамках мирового тура в поддержку своего нового, седьмого, студийного альбома. При этом названия альбом еще не получил, потому что музыканты сейчас находится в процессе его записи – премьера намечена на начало следующего года.

Под названием Linkin Park группа существует с 2000 года, за это время она была шесть раз номинирована и два раза удостоилась награды «Грэмми». Успех Linkin Park принес дебютный альбом 2000-го года под названием Hybrid Theory, проданный тиражом более 30 миллионов экземпляров, за что музыканты получили статус самого успешного в коммерческом отношении проекта 21-го века.

В общей сложности группа уже успела выпустить шесть студийных альбомов, которые разошлись по миру общим тиражом около 80 миллионов экземпляров, и сыграть тысячи концертов, включая известные музыкальные фестивали Reading a Leeds, Rock in Rio в Португалии и Summer Sonic в Японии.

Приобрести билеты на рок-фестиваль Aerodrome можно будет на сайте Ticketportal с 18 ноября. Ранее гостями фестиваля становились такие известные группы, как Metallica, System Of A Down, Korn, Bring Me The Horizon, Limp Bizkit и Alice In Chains.

Источник: iDNES