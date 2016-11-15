На Colours of Ostrava приедут Imagine Dragons и Birdy

Хедлайнером музыкального фестиваля Colours of Ostrava следующим летом станет американская группа Imagine Dragons.

Фото: страница Colours of Ostrava в Facebook

Главным гостем музыкального фестиваля Colours of Ostrava в 2017 году станет известная американская инди-рок-группа Imagine Dragons – в последние годы музыканты выступали в Чехии уже два раза, а в январе этого года даже собрали целую O2-арену.

Группа Imagine Dragons была образована в Лас-Вегасе, штат Невада, в 2008 году. Широко известными музыканты стали после выпуска своего дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Американский журнал Billboard назвал их самыми яркими новыми звездами 2013 года, а их сингл Radioactive стал самым крупным рок-хитом года по версии журнала Rolling Stone. Клип на эту песню набрал на youtube более 600 миллионов просмотров.

По стилю группу Imagine Dragons часто любят сравнивать с The Killers или Arcade Fire.

«Для Colours of Ostrava концерт Imagine Dragons станет большим событием, так как эта группа сейчас находится на вершине своей популярности. Я очень рада, что именно здесь вживую можно будет услышать эту адреналиновую смесь из гитарного рока, поп-музыки и электроники, которая так заводит фанатов», - рассказала директор фестиваля Злата Голушова.

Также следующим летом на Colours of Ostrava выступит немецкая группа Moderat и молодая британская певица Birdy. Остальные подробности программы пока неизвестны.

При этом купить билеты на сайте фестиваля можно уже сейчас – обычный билет на 4 дня обойдется в 2 090 крон (80,38 евро), VIP-билет – в 4 900 крон (188,46 евро), детский – в 1 000 крон (38,46 евро).

Музыкальный фестиваль Colours of Ostrava пройдет с 19-го по 22-е июля 2017 года в Остраве на территории индустриального музея Dolní Vítkovice, созданного на месте старого сталелитейного производства. Фестиваль является одним из крупнейших в Чехии и проводится с 2002-го года. В прошлом году его посетили 43 тысячи человек. В этом году на фестивале на 20 сценах выступили 1,6 тыс. музыкантов, актеров, ораторов и других участников.

В разные годы в Остраве успели выступить Горан Брегович, Björk, Kasabian, ZAZ, Sigur Rós, Bonobo, Morcheeba, Gipsy Kings и многие другие.

Источник: ČTK