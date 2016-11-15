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В Праге выступит легенда 60-х – группа The Beach Boys

В Праге выступит легенда 60-х – группа The Beach Boys

AfoninaAnna 775 0
Американцы The Beach Boys выступят в чешской столице после почти полувекового перерыва.
Фото: страница The Beach Boys в Facebook
В Праге выступит легенда 60-х – группа The Beach Boys
Место:
Конгресс-центр, Прага
Время:
10.06.2017

В пражском конгресс-центре 10 июня 2017 года выступит легендарная американская группа 60-х годов The Beach Boys. В Чехии музыканты не давали концертов уже почти 50 лет.

Успех The Beach Boys принесли песни в жанре сёрф-рока, описывающие море, солнечные пляжи и спортивные автомобили (Surfin’ U.S.A., Surfer Girl, Little Deuce Coupe), а пик популярности группы в Америке пришелся на середину 1960-х годов, когда вышли такие хиты, как Fun, Fun, Fun, I Get Around, Help Me, Rhonda и California Girls.

Альбом The Beach Boys под названием Pet Sounds, вышедший в 1966 году, признан журналом Rolling Stone вторым лучшим роковым альбомом в истории, в 1988 году коллектив был принят в Зал славы рок-н-ролла, а в 2001-м получил награду «Грэмми» за достижения в музыке. В 2012-м музыканты выпустили альбом That’s Why God Made the Radio, который стал первой студийной работой группы за 16 лет.

В последний раз The Beach Boys выступали в Чехословакии в 1969 году. Тогда они дали в стране три концерта: в Праге, Брно и Братиславе.

Продажа билетов на выступление группы уже началась. Минимальная цена билета составит 1 090 крон (40 евро), максимальная – 3 990 крон (148 евро).

Источник: iDNES

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Темы
Прага концерт
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