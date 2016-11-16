Группа Korn зачастила в Прагу: в марте 2017 года – снова концерт

Билеты на концерт американской металл-группы Korn в Праге в предварительной продаже можно купить за 1 490 крон.

Металл-группа Korn (США) отыграет концерт в Праге 30 марта 2017 года. Выступление пройдет в пражском зале Forum Karlín. Концерт в чешской столице состоится в рамках тура, приуроченного к выпуску нового студийного альбома The Serenity of Suffering.

На разогреве у Korn будут играть группы Shall Burn и Hellyeah. Билеты в предварительной продаже стоят 1 490 крон. Музыканты Korn уже приезжали в Прагу несколько раз. В последний раз они были в чешской столице на фестивале Aerodrome летом 2016 года.

Альбом The Serenity of Suffering стал 12-м в дискографии группы. По мнению гитариста Брайана, это самый тяжелый и интенсивный диск коллектива за последние годы. Альбом вышел 21 октября в нескольких форматах.

Группа Korn была образована в Калифорнии в 1993 году и со временем завоевала славу одной из самых прогрессивных металл-команд, сумевшей повлиять на десятки других групп (среди них, например, Slipknot и Disturbed). Korn семь раз номинировали на премию Grammy, и два раза они ее получали. Всего на счету группы более 35 млн проданных альбомов.