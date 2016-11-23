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Обладательница 9 «Грэмми» Нора Джонс впервые выступит в Чехии

Обладательница 9 «Грэмми» Нора Джонс впервые выступит в Чехии

Vladislava M 682 0
Певица приедет летом на крупнейший чешский музыкальный фестиваль Colours of Ostrava.
Фото: Colours of Ostrava
Обладательница 9 «Грэмми» Нора Джонс впервые выступит в Чехии
Место:
Dolní Vítkovice, Острава
Время:
19.07.2017
Стоимость:
2090 kč
Купить билеты

Программа музыкального фестиваля Colours of Ostrava-2017 дополнилась еще одним именем с мировой известностью. Девятикратная обладательница премии «Грэмми» Нора Джонс впервые приедет в Чехию. Певица выпустила в этом году свой шестой альбом под названием Day Breaks.

«Это сбывшаяся мечта», – сказала об этом событии директор акции Злата Голушова.

Нора Джонс заявила о себе на международной сцене в феврале 2002 года с дебютным альбомом Come Away With Me, в котором она впервые показала миру свой уникальный голос. Пластинка стала феноменом в музыкальном мире, и в 2003 году певица уже получила премию «Грэмми». В то время она показала абсолютно новое направление творчества, которое отличалось от всего, что предлагали поп-исполнители. С того момента Нора Джонс продала больше 45 млн альбомов и стала 9-кратной обладательницей «Грэмми».

Кроме Норы Джонс, на фестивале выступят и другие известные звезды: группа Imagine Dragons, трио Moderat, певица Birdy. Фестиваль пройдет с 19 по 22 июля 2017 в Долни-Витковице.

Билеты уже в продаже. Посетить все 4 дня фестиваля можно за 2090 крон.

 

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Темы
фестиваль музыка Чехия
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