Rammstein приедет эпатировать зрителей в Прагу

Группа Rammstein даст первый концерт в Праге спустя семь лет – в мае 2017 под открытым небом на пражской арене.

Фото: www.facebook.com/Rammstein

Тур Rammstein в этом году оказался очень успешным, поэтому группа решила продолжить его и в следующем. В Прагу музыканты приедут впервые за последние семь лет. Долгожданный концерт состоится 28 мая 2017 года в пражской арене Eden – под открытым небом.

Группа Rammstein уже много лет считается одной из самых успешных в Германии. Коллектив из шести человек начал выступать в 1994 году. С тех пор по всему миру было продано несколько миллионов альбомов. Концерты Rammstein всегда проходят с аншлагом. Их живые выступления невозможно представить без пиротехники, вульгарных жестов, визуальных эффектов и мощной энергетики.

Купить билеты на концерт можно будет уже в пятницу, 25 ноября, в сетях Ticketpro и Ticketportal. Стоить они будут от 1 490 до 2 250 крон.

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