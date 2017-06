Легенда глэм-метала группа Guns N' Roses выступит в Праге

Концерт состоится летом 2017-го, билеты поступят в продажу 9 декабря.

Легендарная американская группа Guns N’ Roses выступит в Праге 4 июля 2017 года – концерт состоится на территории пражского аэропорта Летняны. Билеты поступят в продажу утром 9 декабря. Цена билетов составит от 1 490 до 3 590 крон.

Группа приедет в Прагу в старом составе в рамках мирового турне Not In This Lifetime Tour ( «Не в этой жизни»).

Всего в ходе тура группа даст концерты на более чем 30 стадионах Европы и Северной Америки и посетит 18 европейских городов, включая Прагу. В этом году на шоу Guns N’ Roses в рамках нового тура пришли более 2 миллионов зрителей, что сделало его самым успешным рок-турне 2016 года.

Группа Guns N’ Roses, которая до сих пор является одной из самых успешных в стиле глэм-метала, была основана в Лос-Анджелесе в 1985 году. Музыканты завоевали всемирную популярность после выпуска первого полноформатного альбома Appetite for Destruction, который, по оценкам экспертов, стал самым коммерчески успешным дебютным альбомом за всю историю рок-н-ролла.

Источник: Novinky