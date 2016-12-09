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На фестивале Metronome в Праге выступит Стинг

На фестивале Metronome в Праге выступит Стинг

AfoninaAnna 1442 0
Музыкальный фестиваль Metronome пройдет 23 и 24 июня 2017 года на территории пражского выставочного комплекса.
На фестивале Metronome в Праге выступит Стинг
Место:
Výstaviště Praha
Время:
23.06.2017 - 24.06.2017
Адрес:
Výstaviště 67, 170 90 Praha 7
Купить билеты

65-летний Стинг станет главным звездным гостем первого дня фестиваля и выступит в Праге 23 июня – с гитаристами Домиником и Руфусом Миллерами и барабанщиком Джошем Фризом. К слову, Доминик Миллер и Джош Фриз ранее играли в составах таких групп, как Nine Inch Nails и Guns N' Roses.

В Праге Стинг представит свой новый альбом 57th and 9th, который критики называют «великим возвращением» Стинга в рок-музыку. Билеты на фестиваль начнут продавать 12 декабря. Цена билетов составит от 1 690 до 2 900 крон, для детей от 11 до 17 лет – 990 крон, для детей до 10 лет – проход бесплатный.

В Чехии Стинг в последний раз выступал в 2012 году – он дал два концерта в Праге и один в Остраве. Также музыкант стал гостем частной рождественской вечеринки самого богатого жителя Чехии инвестора Петра Келлнера – мероприятие проходило на территории Пражского града (резиденция президента).

Пражский фестиваль Metronome впервые прошел этим летом – его главными гостями были Iggy Pop и группа Foals. Мероприятие за два дня посетили 7 500 человек. Организаторы намерены в будущем сделать его таким же легендарным, как, например, будапештский Sziget.

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Темы
концерт фестиваль Рок
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