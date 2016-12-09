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В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple

В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple

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В рамках мирового турне легендарная британская рок-группа Deep Purple представит в Праге свой новый альбом inFinite, который выйдет в начале 2017 года.
Фото: страница Deep Purple в Facebook
В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple
Место:
Арена О2
Время:
22.05.2017
Адрес:
Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9
Купить билеты

Признанные «живые классики» рока дадут концерт 22 мая 2017 года в пражской O2-арене. В чешскую столицу группа приедет в составе, в котором выступает с 2002: Роджер Гловер (бас), Иэн Гиллан (вокал), Иэн Пейс (ударные), Стив Морс (гитара) и Дон Эйри (клавиши).

Фото: страница Deep Purple в Facebook

Концерт пройдет в рамках тура под громким названием Long Goodbye Tour («Длинный прощальный тур»), хотя группа пока об официальном уходе со сцены не заявляла.

Предпродажа билетов стартует 12 декабря. Цена билетов составит от 990 до 1 590 крон.

В Чехии Deep Purple в последнее время выступают довольно часто – в последний раз они играли здесь в прошлом году в Остраве и Пльзене.

Музыкальные критики считают Deep Purple, наряду с Led Zeppelin и Black Sabbath, одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в развитие прогрессивного рока и хеви-метала. Группа образовалась в конце 60-х и существует до сих пор, хотя ее состав неоднократно менялся. В начале этого года Deep Purple вошли в Зал славы рок-н-ролла (для этого нужно, чтобы с момента выхода первой записи прошло как минимум 25 лет).

Источник: ČTK

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Темы
концерт музыка Рок Прага
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