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Концерт Океан Ельзи в Праге 2017

Концерт Океан Ельзи в Праге 2017

AfoninaAnna 3995 0
По дороге из Парижа в Тель-Авив в рамках мирового тура культовые украинские рокеры заедут выступить и в Прагу.
Фото: группа Океан Ельзи / Okean Elzy в Facebook
Концерт Океан Ельзи в Праге 2017
Место:
Lucerna - Velký sál, Прага
Время:
02.04.2017 19:00
Адрес:
Štěpánská 61, 110 00 Praha 1
Стоимость:
890-3390 крон
Купить билеты

В рамках мирового турне, которое затрагивает страны Европы, США, Канаду и даже Австралию, легендарная украинская рок-группа «Океан Ельзи» (русск. написание «Океан Эльзы») во главе со Святославом Вакарчуком выступит и в Праге. Концерт состоится 2 апреля 2017 года во дворце Люцерна.

Фото: группа Океан Ельзи/Okean Elzy в Facebook

Как отмечается на официальном сайте группы, «Океан Ельзи» – это «экспрессивный, самоотверженный концертный драйв, уникальное сочетание истинной славянской мелодичности с мощной роковой энергетикой».

В мае этого года группа выпустила 9-ый студийный альбом под названием «Без меж».

Билеты на пражский концерт уже в продаже – их стоимость составляет от 890 до 3 390 крон.

Источник: okeanelzy.com

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Темы
Украина концерт Рок
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