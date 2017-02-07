Долгожданный концерт: Валерий Меладзе в Праге 2017

Самый яркий артист российской эстрады Валерий Меладзе выступит перед зрителями в Праге с большим сольным концертом в Конгресс-центре.

Один из главных артистов российской эстрады, выдающийся певец с неповторимым грузинским характером, талантливый и искренний Валерий Меладзе приедет в Прагу с концертом в апреле следующего года. Самое громкое музыкальное событие предстоящей весны состоится в Конгресс-центре Прага.

Валерий Меладзе покорил несколько поколений слушателей. Кто-то вспоминает молодые годы с его песнями, а кто-то рос и воспитывался под его голос в магнитофоне. Найдутся и те, кто станцевал свой первый медленный танец под его «Сэру», «Ночь накануне Рождества» и другие известные композиции. Первая любовь, переживания из-за завершившихся отношений, светлая грусть или печаль – все это, как и радость и заводные современные ритмы, можно найти в богатом творчестве Меладзе.

Неважно, какой жанр в музыке предпочитаешь: песни этого артиста способны достучаться до каждого, ведь главное, что в них есть – это красивая мелодичная музыка, чистый голос и проникновенная лирика. Вечер с Валерием Меладзе в Праге – лучший подарок, который можно сделать себе и близким.



