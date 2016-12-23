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Ростовская группа Motorama даст концерт в Праге

Ростовская группа Motorama даст концерт в Праге

artyommm 248 0
Востребованные музыканты из Ростова-на-Дону Motorama, которые записывают музыку в стиле тви-поп и пост-панк на французском лейбле Talitres, выступят в пражском клубе Futurum Music Bar.
Ростовская группа Motorama даст концерт в Праге
Место:
Futurum Music Bar
Время:
19.02.2017
Адрес:
Zborovská 7, 150 00 Прага
Стоимость:
300-400 крон
Купить билеты

Группа Motorama, базирующаяся в Ростове-на-Дону и активно гастролирующая по России и зарубежью, впервые приедет в Прагу с концертом. Музыканты выступят 19 февраля в пражском клубе Futurum Music Bar. Билеты в предварительной продаже стоят 300 крон (+налоги) или 400 – в день концерта.

Motorama играет музыку в стиле пост-панк и тви-поп, которая при этом остается очень индивидуальной. Коллектив был образован в 2005 году, на протяжении многих лет музыканты сами продюсировали свои записи, пока не получили международную известность и приглашение на запись от французского лейбла Talitres в 2012 году. Все песни Motorama исполняются на английском языке.

Композиции группы проникнуты очаровательными мелодиями, удивительно меланхоличным настроением, вдохновляющим лиризмом текстов, пьянящими клавишными и приглушенным, но все равно танцевальным басом. 

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музыка клубы
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