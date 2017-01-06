Сергей Бабкин с программой «Избранное Электричество» в Праге

Солист группы 5'nizza Сергей Бабкин вместе с полным составом музыкантов исполнит в Праге самые яркие хиты в электрике.

Фото: фотограф Саша Маслов

26 февраля в клубе Futurum Music Bar в Праге выступит известный украинский музыкант, актер, автор и исполнитель песен Сергей Бабкин (участник группы 5'nizza) с программой «Избранное Электричество».

Музыкальная карьера Сергея Бабкина началась в 2000 году, когда он основал группу 5'nizza. За это время музыкант написал не меньше 20 узнаваемых хитов, которые наиболее эффектно звучат в электрике.

Многие композиции, которые вошли в программу, изначально были созданы в стилистике электронной музыки, другие позже переделали в электрику из акустических. Но каждая из этих песен полюбилась многим слушателям! Именно такие хиты войдут в концертную программу в Праге.

Обратите внимание, что Сергей Бабкин приедет в Прагу не в одиночку, а с полным составом своих музыкантов!

Начало концерта запланировано на 19:00, вход – с 18:00. Стоимость входного билета – 600 крон. Стоимость билета с приятным бонусом на память (плакат с автографом Сергея Бабкина) – 700 крон.

Заказывайте билеты по телефону 774018784!

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