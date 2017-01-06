Сергей Бабкин с программой «Избранное Электричество» в Праге

26 февраля в клубе Futurum Music Bar в Праге выступит известный украинский музыкант, актер, автор и исполнитель песен Сергей Бабкин (участник группы 5'nizza) с программой «Избранное Электричество».
Музыкальная карьера Сергея Бабкина началась в 2000 году, когда он основал группу 5'nizza. За это время музыкант написал не меньше 20 узнаваемых хитов, которые наиболее эффектно звучат в электрике.
Многие композиции, которые вошли в программу, изначально были созданы в стилистике электронной музыки, другие позже переделали в электрику из акустических. Но каждая из этих песен полюбилась многим слушателям!
Обратите внимание, что Сергей Бабкин приедет в Прагу не в одиночку, а с полным составом своих музыкантов!
Начало концерта запланировано на 19:00, вход – с 18:00.
Заказывайте билеты по телефону 774018784!
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