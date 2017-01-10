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Концерт классической и китайской музыки Happy Chinese New Year в Праге

Концерт классической и китайской музыки Happy Chinese New Year в Праге

Vlada Marsheva 137 0
21 января 2017 года в историческом зале Дворжак-Холл в Рудольфинуме состоится концерт Пражского филармонического оркестра совместно с известными музыкантами из Китая.
Концерт классической и китайской музыки Happy Chinese New Year в Праге
Место:
Пражская филармония Рудольфинум
Время:
21.01.2017
Адрес:
Alšovo nábřeží 12 110 00 Prague 1
Стоимость:
от 350 крон
Купить билеты

Отпразднуйте китайский Новый год огненного петуха в стиле двух культур: Китая и Европы. 21 января 2017 года  в 19:00 пражская филармония Рудольфинум приглашает всех любителей классической и экзотической музыки на праздничный концерт.

На сцене будет выступать Пражский филармонический оркестр под управлением дирижера Мирана Ваупотича. Также в Прагу приедут трое известных китайских солистов, которые будут играть на традиционных инструментах.

На концерте прозвучат классические композиции («Влтава» Бедржиха Сметаны, вальсы Иоганна Штрауса, «Славянские танцы» Антонина Дворжака и др.), а также произведения китайская народной и популярной музыки. Во втором отделении концерта музыканты исполнят бестселлер Fantasy of BaiDi.

Солисты из Китая будут играть на трех инструментах: скрипка, пипа (китайский щипковый музыкальный инструмент типа лютни) и эрху (старинный китайский струнный смычковый инструмент, двуструнная скрипка с металлическими струнами).

Стоимость билетов от 350 крон.

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Темы
Классическая музыка Прага концерт
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