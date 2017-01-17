Легенда британского джаз-фанка Jamiroquai приедет в Чехию

Джей Кей и обновленная группа Jamiroquai станут звездами летнего фестиваля Colours of Ostrava.

Фото: https://www.facebook.com/JamiroquaiOfficial

Одни из самых ярких представителей британского эйсид-джаза и джаз-фанка – группа Jamiroquai – подтвердили свое участие в музыкальном фестивале Colours of Ostrava, который пройдет в Чехии с 19 по 22 июля 2017 года.

«Обновленные Jamiroquai со своим бессменным солистом Джеем Кеем привезут в Остраву космическую энергию. Группа представит удивительное шоу с элементами фанка, эйсид-джаза, соула, рока, диско и электро», – рассказала директор фестиваля Злата Голушова.

Группа Jamiroquai с момента своего возникновения в 1992 году получила престижную премию Grammy и неоднократно становилась победителем MTV Video Music Awards и Mobo Awards. На счету у музыкантов множество номинаций на Brit Awards, десятки миллионов проданных альбомов, рекорды в хит-парадах. Музыканты выступали на крупнейших мировых фестивалях и собирали самые большие концертные залы. Группу заслуженно называют одним из самых успешных современных коллективов в мире.

16-й фестиваль Colours of Ostrava снова пройдет в уникальном индустриальном комплексе Долни-Витковице. Вместе с Jamiroquai на фестивале выступят такие звезды, как Imagine Dragons, Нора Джонс, alt-J, Birdy, Nouvelle Vague и др.

Билеты на все 4 дня фестиваля уже в продаже в сети Ticketpro от 2290 крон.