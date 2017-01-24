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Мировая премьера "Всенощное бдение" для мужского хора Алексея Клепцина

Мировая премьера "Всенощное бдение" для мужского хора Алексея Клепцина

Alexey Kleptsin 549 0
Мировая премьера "Всенощное бдение" для мужского хора Алексея Клепцина
Место:
Собор Святых Кирилла и Мефодия
Время:
10.03.2017 19:30
Адрес:
Прага, ул. Ресслова 9

В марте этого года в Праге состоится Мировая премьера "Всенощного бдения" российского композитора Алексея Клепцина, регента храма Успения Пресвятой Богородицы.  Сочинение прозвучит в исполнении Пражского мужского камерного хора. 

Русская православная хоровая музыка, атмосфера завороженного ощущения чистоты и внутреннего покоя, встреча с прекрасными голосами и благолепием ночного богослужения ожидает вас. Двенадцать хоров на канонические тексты, как двенадцать шагов к очищению и познанию себя, прозвучат под сводами великолепного собора Святых Кирилла и Мефодия на улице Рессловой 9, славящегося своей потрясающей акустикой. 

Ждём вас 10.03.2017 

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Темы
музыка
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