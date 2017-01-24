Мировая премьера "Всенощное бдение" для мужского хора Алексея Клепцина

В марте этого года в Праге состоится Мировая премьера "Всенощного бдения" российского композитора Алексея Клепцина, регента храма Успения Пресвятой Богородицы. Сочинение прозвучит в исполнении Пражского мужского камерного хора.



Русская православная хоровая музыка, атмосфера завороженного ощущения чистоты и внутреннего покоя, встреча с прекрасными голосами и благолепием ночного богослужения ожидает вас. Двенадцать хоров на канонические тексты, как двенадцать шагов к очищению и познанию себя, прозвучат под сводами великолепного собора Святых Кирилла и Мефодия на улице Рессловой 9, славящегося своей потрясающей акустикой.



Ждём вас 10.03.2017