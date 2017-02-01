Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет

Одна из самых успешных немецких групп GUANO APES отправляется в турне к 20-летию своего первого альбома. 27 октября музыканты выступят в Праге.

27 октября в Праге выступит группа Guano Apes. В Чехию музыканты приедут в рамках тура Proud like a God Tour 2017, который назван так в честь их дебютного альбома. С момента его издания в октябре 2017 года пройдет 20 лет.

Guano Apes – одна из самых успешных немецких групп. Свой специфический альтернативный рок музыканты играют уже 20 лет и именно в честь этого события они и решили отправиться в юбилейный тур.

Первый успешный сингл Open your eyes, благодаря которому группа широко прославилась, Guano Apes выпустили еще в 1996 году. Вскоре появились и другие композиции первого альбома Proud like a God, который приняли с огромным успехом.

К 20-летию этой пластинки музыканты решили провести серию концертов и исполнить для поклонников лучшие композиции за свою музыкальную карьеру.

Билеты на пражский концерт уже в продаже. До 31 марта 2017 года их можно приобрести за 690 крон, затем цены будут повышаться.

Страница мероприятия на Facebook.