Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет

27 октября в Праге выступит группа Guano Apes. В Чехию музыканты приедут в рамках тура Proud like a God Tour 2017, который назван так в честь их дебютного альбома. С момента его издания в октябре 2017 года пройдет 20 лет.
Guano Apes – одна из самых успешных немецких групп. Свой специфический альтернативный рок музыканты играют уже 20 лет и именно в честь этого события они и решили отправиться в юбилейный тур.
Первый успешный сингл Open your eyes, благодаря которому группа широко прославилась, Guano Apes выпустили еще в 1996 году. Вскоре появились и другие композиции первого альбома Proud like a God, который приняли с огромным успехом.
К 20-летию этой пластинки музыканты решили провести серию концертов и исполнить для поклонников лучшие композиции за свою музыкальную карьеру.
Билеты на пражский концерт уже в продаже. До 31 марта 2017 года их можно приобрести за 690 крон, затем цены будут повышаться.
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