Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 11 °C
Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет

Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет

Vladislava M 1118 0
Одна из самых успешных немецких групп GUANO APES отправляется в турне к 20-летию своего первого альбома. 27 октября музыканты выступят в Праге.
Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет
Место:
MeetFactory
Время:
27.10.2017
Адрес:
Ke Sklárně 15, Praha 5
Стоимость:
от 690 крон
Купить билеты

27 октября в Праге выступит группа Guano Apes. В Чехию музыканты приедут в рамках тура Proud like a God Tour 2017, который назван так в честь их дебютного альбома. С момента его издания в октябре 2017 года пройдет 20 лет.

Guano Apes – одна из самых успешных немецких групп. Свой специфический альтернативный рок музыканты играют уже 20 лет и именно в честь этого события они и решили отправиться в юбилейный тур.

Первый успешный сингл Open your eyes, благодаря которому группа широко прославилась, Guano Apes выпустили еще в 1996 году. Вскоре появились и другие композиции первого альбома Proud like a God, который приняли с огромным успехом.

К 20-летию этой пластинки музыканты решили провести серию концертов и исполнить для поклонников лучшие композиции за свою музыкальную карьеру.

Билеты на пражский концерт уже в продаже. До 31 марта 2017 года их можно приобрести за 690 крон, затем цены будут повышаться.

Страница мероприятия на Facebook.

Рассказать всем:
Темы
музыка Прага Альтернативная музыка концерт
Читайте
по теме 
Красочное шоу с живой музыкой из сериала «Игра престолов» в Праге
03.10.2017 16:17 Шоу
Красочное шоу с живой музыкой из сериала «Игра престолов» в Праге
190 0
Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead выступит в Праге
21.09.2017 15:19 Музыка
Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead выступит в Праге
151 0
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
01.09.2017 14:35 Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
1197 0
Горловое пение и рок: В Прагу приедет тувинская группа «Ят-Ха»
22.08.2017 19:20 Музыка
Горловое пение и рок: В Прагу приедет тувинская группа «Ят-Ха»
343 0
Ближайшие события:
с 28.09.2017
по 05.10.2017
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
Фестивали
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
1731 0
05
октября
Презентация швейцарских институтов гостеприимства в Праге
Обучение
Презентация швейцарских институтов гостеприимства в Праге
325 0
06
октября
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
Театр
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
394 0
06
октября
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
Музыка
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
576 0
с 06.10.2017
по 09.10.2017
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
Кино
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
662 0
11
октября
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
Театр
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
1960 0
12
октября
Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»
Музыка
Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»
1550 0
с 18.09.2017
по 15.10.2017
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
Выставки
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
436 0
с 14.10.2017
по 15.10.2017
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
Фестивали
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
683 0
24
октября
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
Обучение
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
702 0


Мобильная версия