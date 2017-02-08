Музыкально-поэтический вечер поэта, филолога и рок-музыканта Ашота Даниеляна в Праге

17 февраля в 19:00 в РЦНК состоится музыкально-поэтический вечер "талантливого молодого человека десяти ипостасей" Ашота Даниеляна.

Ашот Даниелян — настоящий «человек эпохи Возрождения». Филолог, поэт, переводчик, общественный деятель, японовед, певец — основатель и лидер ташкентской рок-группы «Крылья Оригами».



В 2006 году защитил диплом на тему «Женские образы в произведениях Харуки Мураками». С 2009 года задействован в проекте японского правительства по развитию человеческих ресурсов в Узбекистане в качестве переводчика-консультанта. Финалист литературного конкурса для писателей из Средней Азии «Новеллазия 2014» в котором был представлен сборник рассказов «Касаясь струн кото», призер "​Open Eurasia and Central Asia Book Forum & Literature Festival 2014​"​ в категории видеофильм, автор ряда очерков и краеведческих статей по Японии, Австралии.



На вечере в Российском центре науки и культуры Ашот представит вам свой созданный несколько лет назад музыкальный проект Shota Tsubasa с послевкусием серебряного века в слове и британской волны в звуке. Также на мероприятии будет представлен сборник стихов Электробрудершафты.



Вход свободный.