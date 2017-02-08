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Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге

Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге

Vladislava M 1164 0
Австралийский рок-музыкант, поэт, композитор, писатель и сценарист Ник Кейв приедет вместе со своей группой Nick Cave and the Bad Seeds в Прагу.
Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге
Место:
Арена О2
Время:
26.10.2017
Адрес:
Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9

После четырехлетнего перерыва в Чехию возвращается австралийский музыкант Ник Кейв со своей группой The Bad Seeds. Он выступит 26 октября в пражской арене О2.

Предварительная продажа билетов в сети Ticketportal начнется в следующую пятницу, 17-го февраля. Об этом сообщило агентство-организатор 10:15 Entertainment.

В составе группы в Чехию приедут Ник Кейв, Уоррен Эллис, Мартин Кейси, Томас Уайдлер, Джим Склавунос, Конвэй Сэведж, Джордж Вьестица и Ларри Муллинс.

В плей-лист войдут композиции из нового альбомы и самые знаменитые песни за всю музыкальную карьеру Кейва.

В Праге Ник Кейв представит свою прошлогоднюю пластинку The Skeleton Tree, которая заняла высокие позиции в рейтингах Великобритании и США. Альбом вышел вместе с полнометражным документальным фильмом One More Time With Feeling, который отразил жизнь Кейва после трагической гибели его сына.

 

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Темы
музыка Прага
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