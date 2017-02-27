Foo Fighters выступят летом в пражской O2 арене

Билеты можно будет купить с четверга, 2 марта. Стоимость – 1690-2290 крон.

Фото: www.facebook.com/foofighters/photos

Рок-группа Foo Fighters обнародовала график своего европейского тура, и в нем, кроме Будапешта и Парижа, есть остановка в Праге. Концерт в столице Чехии состоится 27 июня в пражской О2 арене.

В настоящее время группа работает над новым альбомом. Последняя пластинка Foo Fighters вышла в 2014 году, в конце 2015 они предложили поклонникам бесплатно скачать новый EP Saint Cecilia, который был посвящен жертвам теракта в Париже. На счету группы 11 наград Grammy и более 30 млн проданных копий альбомов.

В последний раз Foo Fighters выступали в Чехии пять лет назад. В 2012 году на их концерт пришло более 11 тысяч зрителей. Первое выступление музыкантов в чешской столице произошло в 1995 году, когда они дали концерт в клубе Sky Club Brumlovka.

В этом году группа будет играть на популярных европейских фестивалях. Прага станет одним из немногих городов Европы, где музыканты дадут сольный концерт. В среду, 1 марта, стартует предварительная продажа билетов для членов фан-клуба группы. В четверг билеты смогут купить остальные зрители. Стоимость билетов – от 1 690 до 2 290 крон.