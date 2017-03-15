Украинская группа «Бумбокс» выступит в Праге 21 марта

21 марта 2017 в пражском клубе Futurum выступит украинская группа «Бумбокс» с лучшими хитами и новым макси-синглом «Люди».

21 марта 2017 года в Праге пройдет концерт популярной украинской группы «Бумбокс». Музыканты отправились в тур по Западной Европе с лучшими хитами и новым макси-синглом «Люди».

Тур «Бумбокса» начинается во Франкфурте, затем группа выступит в нескольких городах Германии. Также концерты запланированы в Чехии и Австрии.

Перед тем как отправиться в Западную Европу, «Бумбокс» объездили с туром «Люди» 20 городов Украины. Концерты группы посетило 40 тысяч человек. Теперь музыканты хотят сыграть для европейских слушателей и представить им макси-сингл «Люди».

В Праге «Бумбокс» выступит в клубе Futurum. Начало – в 20:00. Билеты в продаже по цене 29 евро (танцпол). Солист группы Андрей Хлынюк обещает, что это будет замечательный, громкий концерт.

Группу «Бумбокс» в 2004 году создали вокалист Андрей Хлывнюк и гитарист Андрей Самойло. За 12 лет творческой деятельности группы выпустила 6 альбомов, 2 макси-сингла, дала множество успешных концертов в СНГ, Европе и США.

Недавно к основному составу присоединился пианист Павел Литвиненко, благодаря которому музыка группы стала более инструментальной. Музыка «Бумбокс» объединяет в себе разные направления: поп, рок, хип-хоп, джаз, фанк, рэгги и даже рок-н-ролл. Пестрая смесь жанров подарит слушателям на концерте яркие впечатления.

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