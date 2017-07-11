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Сатирическая рейв-группа из России Little Big снова выступит в Праге в 2017 году

Сатирическая рейв-группа из России Little Big снова выступит в Праге в 2017 году

artyommm 2349 0
Русский ответ всемирно известной группе Die Antwoord, группа Little Big снова сыграет в Праге в 2017 году - 7 ноября.
Сатирическая рейв-группа из России Little Big снова выступит в Праге в 2017 году
Место:
Roxy Prague
Время:
07.11.2017
Адрес:
Dlouhá 33, 11000 Прага
Стоимость:
495 крон
Купить билеты

Российская группа Little Big еще раз выступит в Праге в этом году (7 ноября), а также заедет с концертом в Брно (8 ноября). В прошлом году она дала аншлаговый концерт Rock Café, а в мае собрала полный зал Lucerna Music Bar. 

 Этот сумасшедший коллектив, который многие сравнивают с зарубежным Die Antwoord, появился в апреле 2013 года. По словам участника Little Big, группа не вкладывает в свою раскрутку ни копейки, а просто снимает видео и пишет востребованную музыку в стиле рейв. Ролики, которые коллектив выкладывает в интернете, набирают миллионы просмотров. Клип группы Big Dick победил в категории Most Trashy в рамках Berlin Music Video Awards 2016.
 

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