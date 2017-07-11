Сатирическая рейв-группа из России Little Big снова выступит в Праге в 2017 году

Русский ответ всемирно известной группе Die Antwoord, группа Little Big снова сыграет в Праге в 2017 году - 7 ноября.

Российская группа Little Big еще раз выступит в Праге в этом году (7 ноября), а также заедет с концертом в Брно (8 ноября). В прошлом году она дала аншлаговый концерт Rock Café, а в мае собрала полный зал Lucerna Music Bar.

Этот сумасшедший коллектив, который многие сравнивают с зарубежным Die Antwoord, появился в апреле 2013 года. По словам участника Little Big, группа не вкладывает в свою раскрутку ни копейки, а просто снимает видео и пишет востребованную музыку в стиле рейв. Ролики, которые коллектив выкладывает в интернете, набирают миллионы просмотров. Клип группы Big Dick победил в категории Most Trashy в рамках Berlin Music Video Awards 2016.

