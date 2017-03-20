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Сатирическая рейв-группа из России Little Big выступит в Праге

Сатирическая рейв-группа из России Little Big выступит в Праге

artyommm 561 0
Русский ответ всемирно известной группе Die Antwoord, Little Big отыграет концерт в Праге 15 мая.
Сатирическая рейв-группа из России Little Big выступит в Праге
Место:
Futurum Music Bar
Время:
15.05.2017
Адрес:
Zborovská 7, Praha 5
Стоимость:
395 крон
Купить билеты

Популярная в Европе и России рейв-группа Little Big 15 мая будет снова выступать в Праге. Этот сумасшедший коллектив, который многие сравнивают с зарубежным Die Antwoord, появился в апреле 2013 года. 

По словам участника Little Big, группа не вкладывает в свою раскрутку ни копейки, а просто снимает видео и пишет востребованную музыку в стиле рейв. Ролики, которые коллектив выкладывает в интернете, набирают миллионы просмотров. Клип группы Big Dick победил в категории Most Trashy в рамках Berlin Music Video Awards 2016.
 

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