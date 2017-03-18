Концерт Metallica 2018 в Праге

Стали известны даты европейского тура группы Metallica.

Фото: Metallica - Death Magnetic Launch Party - 02 Arena, London, www.flickr.com/photos/m-a-r-k/5358372861/, http://www.flickr.com/photos/98856797@N00 Mark Wainwright

В апреле 2018 года американская хеви-метал группа Metallica выступит в пражской О2 арене в рамках своего WorldWired tour, приуроченного к выпуску пластинки Hardwired...To Self-Destruct. Билеты поступят в предварительную продажу 24 марта текущего года, – сообщает организатор Live Nation.

В последний раз Metallica выступала в Праге в 2014 году на Выставиште в Голешовице на фестивале Aerodrome, где музыканты представили свое специальное шоу By Request – песни, которые выбрал сам чешский слушатель. До этого Metallica выступала в Праге в 2012 году на площадке Eden.

Европейский тур группы начнется в сентябре 2017 года и продлится до мая 2018. Музыканты дадут 40 концертов в крупных городах Европы: в Лондоне, Париже, Хельсинки, Вене, Будапеште, Амстердаме, Гамбурге и Женеве.

Билеты на концерт в Праге будут стоить от 1 300 до 3 100 крон. Доступны будут и VIP-пакеты стоимостью от 5 699 до 64 200 крон. Каждый, кто купит билет на концерт, получит еще и диск Hardwired...To Self-Destruct и его электронную версию. На разогреве будет выступать норвежская группа Kvelertak.