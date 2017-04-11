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Прощальный концерт финской группы HIM в Праге

Прощальный концерт финской группы HIM в Праге

Vladislava M 1303 0
Популярная во всем мире финская группа HIM объявила о своем распаде. Прощальный концерт пройдет в Праге 2 декабря 2017 года.
Прощальный концерт финской группы HIM в Праге
Место:
Forum Karlín
Время:
02.12.2017
Адрес:
Pernerova 53, Praha 8
Стоимость:
1200 крон
Купить билеты

Известная финская группа HIM объявила об окончании творческой деятельности. Перед распадом группы музыканты во главе с харизматичным лидером Вилле Вало отправятся в прощальное турне, в рамках которого приедут и в Прагу, чтобы проститься с местными поклонниками.

Последний в Чехии концерт группы HIM запланирован на 2 декабря 2017 года. Выступление пройдет на сцене мультикультурного комплекса Karlín в Праге.

Стоимость билетов составит 1200 крон. Приобрести билеты можно уже сейчас во всех сетях предварительной продажи (TICKETPRO, TICKETPORTAL и др.). Более подробную информацию ищите на сайте партнерского агентства www.veil.cz и странице мероприятия в Facebook.

Группа HIM была основана в Хельсинки в 1991 году вокалистом Вилле Вало, гитаристом Микко Линдстремом и басистом Микко Паананеном. За все время творческой деятельности музыканты выпустили 8 альбомов, один из которых (Dark Light) стал первым в мире альбомом финской группы, сертифицированным золотым диском ассоциации звукозаписывающих компаний США. Свой стиль исполнения музыканты определяют как лав-метал. Критики относят его к готик-року и готик-металлу и описывают как смесь винтажного глэма, готики и рока с вкраплениями современной музыки.

 

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Темы
концерт музыка Прага
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