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Концерт финской группы The Rasmus в Праге

Концерт финской группы The Rasmus в Праге

Vladislava M 784 0
15 ноября 2017 финская рок-группа The Rasmus выступит в пражской Люцерне в рамках тура Dark Matters Tour 2017.
Концерт финской группы The Rasmus в Праге
Место:
Lucerna Music Bar
Время:
15.11.2017
Адрес:
Vodičkova 36, Praha 1
Стоимость:
935 крон
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15 ноября 2017 года в пражском баре Lucerna Music Bar выступит известная финская группа The Rasmus, которая недавно выпустила сингл к новому альбому. В Чехию музыканты приедут в рамках тура Dark Matters Tour 2017. Группа уже несколько раз выступала в Праге, и ее концерты всегда проходили с большим успехом.

Билеты на концерт можно купить в кассе Lucerna Music Bar, а также на сайтах Obscure.cz, Tickeportal, Ticketpro. Начало концерта запланировано на 19:30, вход – с 18:30.

Финская рок-группа The Rasmus начала творческую деятельность в 1994 году в Хельсинки. Тогда ее основатели были еще школьниками. Широкую известность группа получила в 2003 году после выпуска альбома Dead Letters и сингла In the Shadows, который возглавил музыкальные чарты в нескольких странах.

На данный момент The Rasmus считается одной из самых успешных групп Финляндии. Музыканты продали больше 3,5 млн альбомов во всем мире и получили множество престижных наград. За время своей карьеры группа выпустила 8 альбомов, два сборника и больше двух десятков синглов.

 

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Темы
музыка Прага концерт отдых
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