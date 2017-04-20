Дельфин впервые выступит в Праге

5 мая в Праге выступит, пожалуй, самый неординарный представитель российской музыкальной сцены, Дельфин. Для поклонников своего творчества он подготовил особенный трек-лист, в который войдут как всеми любимые хиты, так и новые песни и аранжировки.

Российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) оказал огромное влияние на молодежь 90-х. Описать стиль его музыки одним словом невозможно, это смесь альтернативного рока, альтернативного рэпа, трип-хопа, инди-рока, шугейзинга и, конечно, электронной музыки. Столь самобытное сочетание музыкальных стилей дополняют глубокие авторские тексты Дельфина.

Его музыкальный путь затронул скандальное хип-хоп-трио «Мальчишник», альтернативную группу «Дубровый Гаалъ» и экспериментальный проект «Мишины дельфины». Свою сольную карьеру он начал в 1997 году.

У артиста масса различных наград и премий и неподвластное подсчетам число поклонников по всему миру. Его тексты цитируют, живые выступления поражают своей неповторимой энергией и визуальным оформлением.

Купить билет на концерт Дельфина можно в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420