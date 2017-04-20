Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 4 °C
Дельфин впервые выступит в Праге

Дельфин впервые выступит в Праге

Maria Rogatneva 75 0
5 мая в Праге выступит, пожалуй, самый неординарный представитель российской музыкальной сцены, Дельфин. Для поклонников своего творчества он подготовил особенный трек-лист, в который войдут как всеми любимые хиты, так и новые песни и аранжировки.
Дельфин впервые выступит в Праге
Место:
Futurum Music Bar
Время:
05.05.2017 19:00
Адрес:
Zborovská 82/7, Praha 5, Smíchov
Стоимость:
675 - 800 крон
Купить билеты

Российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) оказал огромное влияние на молодежь 90-х. Описать стиль его музыки одним словом невозможно, это смесь альтернативного рока, альтернативного рэпа, трип-хопа, инди-рока, шугейзинга и, конечно, электронной музыки. Столь самобытное сочетание музыкальных стилей дополняют глубокие авторские тексты Дельфина.

Его музыкальный путь затронул скандальное хип-хоп-трио «Мальчишник», альтернативную группу «Дубровый Гаалъ» и экспериментальный проект «Мишины дельфины». Свою сольную карьеру он начал в 1997 году. 

У артиста масса различных наград и премий и неподвластное подсчетам число поклонников по всему миру. Его тексты цитируют, живые выступления поражают своей неповторимой энергией и визуальным оформлением. 

Купить билет на концерт Дельфина можно в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420 

Рассказать всем:
Темы
концерт Прага отдых музыка Альтернативная музыка
Читайте
по теме 
Концерт финской группы The Rasmus в Праге
18.04.2017 13:28 Музыка
Концерт финской группы The Rasmus в Праге
51 0
Прощальный концерт финской группы HIM в Праге
11.04.2017 16:21 Музыка
Прощальный концерт финской группы HIM в Праге
390 0
Долгожданный концерт: Валерий Меладзе в Праге 2017
07.04.2017 12:30 Музыка
Долгожданный концерт: Валерий Меладзе в Праге 2017
2826 0
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на апрель 2017
07.04.2017 11:02 Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на апрель 2017
891 0
Ближайшие события:
22
апреля
Познавательная экскурсия: Советские тайны Ольшанского кладбища
Другие события
Познавательная экскурсия: Советские тайны Ольшанского кладбища
436 0
с 07.04.2017
по 30.04.2017
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на апрель 2017
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на апрель 2017
891 0
с 10.06.2016
по 30.04.2017
Выставка исторической одежды и аксессуаров «Ретро» в Праге
Выставки
Выставка исторической одежды и аксессуаров «Ретро» в Праге
1665 0
01
мая
Звезда балета Сергей Полунин в Национальном театре Праги
Театр
Звезда балета Сергей Полунин в Национальном театре Праги
1090 0
05
мая
Дельфин впервые выступит в Праге
Музыка
Дельфин впервые выступит в Праге
75 0
07
мая
Самый красивый в мире марафон Volkswagen в центре Праги
Спорт
Самый красивый в мире марафон Volkswagen в центре Праги
1184 0
07
мая
Впервые в Чехии: Европейский кинофестиваль для подростков Young Film Fest
Кино
Впервые в Чехии: Европейский кинофестиваль для подростков Young Film Fest
235 0
с 13.05.2017
по 14.05.2017
Вейп-выставка VAPESHOW Prague
Выставки
Вейп-выставка VAPESHOW Prague
883 0
с 13.04.2017
по 14.05.2017
Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге
Выставки
Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге
689 0
15
мая
Сатирическая рейв-группа из России Little Big выступит в Праге
Музыка
Сатирическая рейв-группа из России Little Big выступит в Праге
849 0


Мобильная версия