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Необычный концерт памяти Булата Окуджавы в Праге

Необычный концерт памяти Булата Окуджавы в Праге

Vladislava M 151 0
25 апреля, в Доме национальных меньшинств в Праге, будут звучать песни Булата Окуджавы на русском, чешском и польском языках. Вход свободный! Организатор проекта – переводчик Йиржи Вондрак.
Необычный концерт памяти Булата Окуджавы в Праге
Место:
Дом национальных меньшинств в Праге
Время:
25.04.2017
Адрес:
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Стоимость:
бесплатно

В этом году исполняется 20 лет со дня ухода из жизни Булата Окуджавы. В память о великом барде 25 апреля в Праге состоится уникальный концерт, на котором вы услышите песни Окуджавы в оригинале, а также на чешском и польском языках.

Организатор концерта – переводчик и исполнитель песен Высоцкого и Окуджавы Йиржи Вондрак. Также в концерте поучаствует поляк Антини Мурацкий и россиянин Алексей Кудрявцев.

Йиржи Вондрак может быть известен вам по проекту о Владимире Высоцком, в рамках которого его песни исполняли на русском, чешском, польском, белорусском, украинском и даже немецком языках. Теперь он организовал новый проект, посвященный Булату Окуджаве.

Концерты уже прошли в Польше. После Праги артисты полетят выступать на фестивале в Грузии, а затем продолжат тур с России и Словакии. В каждой стране они дадут по несколько концертов: тур продлится больше месяца.

Приходите на концерт во вторник, 25 апреля, в большой зал Дома национальных меньшинств в Праге по адресу Vocelova 3 (метро I. P. Pavlova). Вход свободный! При желании вы можете поддержать членов проекта благотворительным взносом: в зале будет стоять касса для добровольных сборов.

 

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Темы
концерт музыка Прага
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