Мистическое шоу российской рок-группы «Пикник» в Праге

11 мая легендарная советская и российская рок-группа «Пикник» устроит в пражской «Рок-Опере» настоящее шоу к своему 35-летию: с огненными и световыми эффектами, ходулистами, загадочными танцовщицами и акробатами.

11 мая в театре «Рок-Опера» в Праге пройдет концерт легендарной советской и российской рок-группы «Пикник». Музыканты представят зрителям особую программу, составленную специально для Праги.

В честь 35-летия со дня основания группы на сцене состоится мистическое шоу. Вы увидите ходулистов, огненное шоу, необычные световые эффекты, загадочных танцовщиц и даже воздушных акробатов. При этом каждый зритель будет ощущать себя в самом центре событий.

Площадку «Рок-Оперы» организаторы выбрали неслучайно. Это единственный в Праге театр, в котором сцена устроена, как в Колизее. Зрительные места расположены вокруг сцены, как в цирке. Поэтому каждый сможет прочувствовать живую атмосферу концерта и увидит любимых музыкантов.

Стоимость билетов составит от 100 до 2600 крон.

Обратите внимание! Для покупателей билетов высшей ценовой категории (от 2600 крон) действует специальное предложение. Каждый билет выигрывает небольшой приз и получает право участвовать в розыгрыше более крупных подарков (айфон, поездка до 5 дней по Европе, ужин в фешенебельном Пражском ресторане и др.). Кроме того, билеты высшей ценовой категории включают в себя бесплатную парковку или трансфер за счет организатора до центра города.

Купить билет/получить информацию: www.nashe.eu | +420 777 525 100 | info@nashe.eu