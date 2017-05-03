Знаменитая корейская пианистка Вики Ли выступит в Праге

Пианистка исполняет не только классику. На некоторых выступлениях прелюдии, сонаты и вальсы она совмещает с рок-музыкой. А на протяжении последних 5 лет она выступает еще и как диджей, жанры: техно, дип-хаус, тек-хаус. Свои сольные концерты Вики дает в лучших концертных залах всего мира. А теперь выступит и в Праге с программой «Шедевры мировой классики»
1 часть:
М. Равель «Игра воды»
К. Дебюсси «Лунный свет»
Ф. Шопен. Три скерцо (h-moll, b-moll, cis-moll )
2 часть:
Д. Шостакович. Прелюдия и фуга d-moll
С. Рахманинов. Этюды-картины a-moll, fis-moll, op.39
С. Прокофьев. Соната No.7 (все части)
В целом каждое отделение по 40 мин.
Перерыв между отделениями 15 мин.
Купить билет на концерт Вики Ли можно на сайте tickets.420on.cz, в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420