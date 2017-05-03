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Знаменитая корейская пианистка Вики Ли выступит в Праге

Знаменитая корейская пианистка Вики Ли выступит в Праге

Maria Rogatneva 781 0
Впервые в Праге выступит обладательница титула «Самая красивая пианистка планеты» – Вики Ли (Viki Lee). Жителей и гостей чешской столицы она порадует программой «Шедевры мировой классики».
Знаменитая корейская пианистка Вики Ли выступит в Праге
Место:
Российский центр науки и культуры
Время:
25.05.2017 19:00
Адрес:
Na Zátorce 1048/16
Стоимость:
790 - 2790 крон
Купить билеты
Организатор мероприятия: sjut.ru/concert/ru/
 
Корейская пианистка, лауреат многочисленных международных и всероссийских музыкальных конкурсов и премий, композитор и DJ Вики Ли родилась в Сеуле в 1990 году. Вскоре с семьей переехала в США, где и стала заниматься музыкой. Будучи подростком, гастролировала по всему миру в сопровождении церковного хора. В 2006 году приехала в Россию, чтобы продолжить музыкальное образование. Окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, а с 2014 года обучается в ассистентуре ГКА им. Маймонида.
 

Пианистка исполняет не только классику. На некоторых выступлениях прелюдии, сонаты и вальсы она совмещает с рок-музыкой. А на протяжении последних 5 лет она выступает еще и как диджей, жанры: техно, дип-хаус, тек-хаус. Свои сольные концерты Вики дает в лучших концертных залах всего мира. А теперь выступит и в Праге с программой «Шедевры мировой классики»

1 часть:
М. Равель «Игра воды»
К. Дебюсси «Лунный свет»
Ф. Шопен. Три скерцо (h-moll, b-moll, cis-moll )


2 часть:
Д. Шостакович. Прелюдия и фуга d-moll 
С. Рахманинов. Этюды-картины a-moll, fis-moll, op.39
С. Прокофьев. Соната No.7 (все части)

В целом каждое отделение по 40 мин.
Перерыв между отделениями 15 мин.

 

Купить билет на концерт Вики Ли можно на сайте tickets.420on.cz​в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420 

 

 
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Темы
Классическая музыка концерт Прага музыка
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