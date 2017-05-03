Знаменитая корейская пианистка Вики Ли выступит в Праге

Корейская пианистка, лауреат многочисленных международных и всероссийских музыкальных конкурсов и премий, композитор и DJ Вики Ли родилась в Сеуле в 1990 году. Вскоре с семьей переехала в США, где и стала заниматься музыкой. Будучи подростком, гастролировала по всему миру в сопровождении церковного хора. В 2006 году приехала в Россию, чтобы продолжить музыкальное образование. Окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, а с 2014 года обучается в ассистентуре ГКА им. Маймонида.

Пианистка исполняет не только классику. На некоторых выступлениях прелюдии, сонаты и вальсы она совмещает с рок-музыкой. А на протяжении последних 5 лет она выступает еще и как диджей, жанры: техно, дип-хаус, тек-хаус. Свои сольные концерты Вики дает в лучших концертных залах всего мира. А теперь выступит и в Праге с программой «Шедевры мировой классики»

1 часть:

М. Равель «Игра воды»

К. Дебюсси «Лунный свет»

Ф. Шопен. Три скерцо (h-moll, b-moll, cis-moll )



2 часть:

Д. Шостакович. Прелюдия и фуга d-moll

С. Рахманинов. Этюды-картины a-moll, fis-moll, op.39

С. Прокофьев. Соната No.7 (все части)



В целом каждое отделение по 40 мин.

Перерыв между отделениями 15 мин.

Купить билет на концерт Вики Ли можно на сайте tickets.420on.cz​, в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420