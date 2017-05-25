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Концерт группировки «Ленинград» в Праге

Концерт группировки «Ленинград» в Праге

Maria Rogatneva 5095 0
Группировка «Ленинград» 4 октября выступит в пражском форуме Карлин. Билеты уже в продаже.
Фото: Валентин Монастырский
Концерт группировки «Ленинград» в Праге
Место:
Forum Karlin
Время:
04.10.2017 19:00
Адрес:
Pernerova 51, 186 00, Praha 8
Стоимость:
1600 - 5500 крон
Купить билеты

Ленинграду, созданному Сергеем Шнуровым, 20 лет. За это время из питерского клубного арт-проекта «Ленинград» он превратился в музыкальную группу, которую действительно знает каждый. Хотя менялись и певцы, и стили, и составы, были запрещенные концерты, моменты затишья и распадов коллектива, «Ленинград» несколько раз изобретал себя заново.

Но похоже, что популярность группы только растет с годами. Как ни парадоксально, но «Ленинграду» действительно удается делать новые песни популярнее старых хитов. И все их знают наизусть, а на концертах со сплошными аншлагами зал, не стесняясь нецензурной лексики, поет громче самого солиста.


Фото: Валентин Монастырский

Продажа билетов на концерт в Праге уже открыта. Есть три категории билетов: VIP, 1 категория (сидячие места), 2 категория (танц-пол).

Организатор концерта – компания Berin Art.

Купить билет на концерт группировки «Ленинград» можно на портале tickets.420on.cz в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420 

Билеты уже в продаже.

Важно:

  • при покупке электронных билетов их необходимо будет обменять на оригиналы (это можно будет сделать на входе в форум Karlin в день концерта или в любое время в офисе 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57);
  • VIP-билеты на концерт можно заказать по телефону +420777786430

Фото: Валентин Монастырский

По вопросам организации и информационной поддержки мероприятий обращаться на redakce@420on.cz
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Темы
музыка Прага Чехия концерт
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