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Легендарный американский джазовый гитарист Пат Метени в Праге

Легендарный американский джазовый гитарист Пат Метени в Праге

Vladislava M 229 0
Обладатель 20 премий «Грэмми», легендарный джазовый гитарист Пат Метени вместе с лучшими музыкантами мира выступит в Праге 4 июня.
Легендарный американский джазовый гитарист Пат Метени в Праге
Место:
Forum Karlín Praha
Время:
04.06.2017
Адрес:
Pernerova 53 Praha
Стоимость:
1200-2650 крон
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4 июня 2017 года, в 20:00, в пражском мультикультурном центре Карлин выступит знаменитый американский гитарист и композитор Пат Метени, который считается одним из самых успешных джазовых музыкантов современности.

Количество его премий и наград невероятно. Метени получил целых 20 премий «Грэмми», а также много раз становился лучшим джазовым гитаристом года. В 2013 году его включили в почетный зал славы Down Beat Hall of Fame. Он считается образцом и учителем для целого поколения гитаристов.

За свою карьеру Пат Метени представил свою музыкальный талант с самых разных сторон. Его джазовая группа Pat Metheny Group в первые же годы существования стала редким примером джазового коллектива, который завоевал широкую славу и не преследовал при этом коммерческой выгоды. Он выступил с известнейшими джазовыми музыкантами и записал огромное количество синглов и 42 альбома.

На концерте в Праге гитариста будет сопровождать один из самых уважаемых барабанщиков современности, обладатель «Грэмми» и автор музыки к оскароносному фильму «Бердмэн» Антонио Санчез; известная австралийская бас-гитаристка, контрабасистка и композитор Линда Ох, а также британский пианист и композитор Гвилим Симкок, который вошел в список 1000 самых влиятельных людей в Лондоне.

 

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Темы
музыка джаз концерт Прага
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