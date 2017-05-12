Легендарный американский джазовый гитарист Пат Метени в Праге

Обладатель 20 премий «Грэмми», легендарный джазовый гитарист Пат Метени вместе с лучшими музыкантами мира выступит в Праге 4 июня.

4 июня 2017 года, в 20:00, в пражском мультикультурном центре Карлин выступит знаменитый американский гитарист и композитор Пат Метени, который считается одним из самых успешных джазовых музыкантов современности.

Количество его премий и наград невероятно. Метени получил целых 20 премий «Грэмми», а также много раз становился лучшим джазовым гитаристом года. В 2013 году его включили в почетный зал славы Down Beat Hall of Fame. Он считается образцом и учителем для целого поколения гитаристов.

За свою карьеру Пат Метени представил свою музыкальный талант с самых разных сторон. Его джазовая группа Pat Metheny Group в первые же годы существования стала редким примером джазового коллектива, который завоевал широкую славу и не преследовал при этом коммерческой выгоды. Он выступил с известнейшими джазовыми музыкантами и записал огромное количество синглов и 42 альбома.

На концерте в Праге гитариста будет сопровождать один из самых уважаемых барабанщиков современности, обладатель «Грэмми» и автор музыки к оскароносному фильму «Бердмэн» Антонио Санчез; известная австралийская бас-гитаристка, контрабасистка и композитор Линда Ох, а также британский пианист и композитор Гвилим Симкок, который вошел в список 1000 самых влиятельных людей в Лондоне.