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Летний фестиваль старинной королевской музыки Versailles в Праге

Летний фестиваль старинной королевской музыки Versailles в Праге

Vladislava M 569 0
С 11 июля по 7 августа в Праге пройдет международный фестиваль старинной музыки «Версаль». На фестивальных концертах выдающиеся музыканты из разных стран исполнят произведения, которые слушали при королевском дворе времен Людовика XIV.
Летний фестиваль старинной королевской музыки Versailles в Праге
Место:
разные места Праги
Время:
11.07.2017 - 07.08.2017
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С 11 июля по 7 августа 2017 в Праге будет проходить 18-й международный музыкальный фестиваль Versailles. Организаторы подготовили действительно королевскую программу старинной музыки, которую исполнят выдающиеся мировые солисты и музыканты.

«В этом году мы выбрали драматургическим местом действия нашего фестиваля значимый музыкальный центр Европы 17 и 18 века – Версаль, – рассказывает исполнительный директор фестиваля Жозефина Матиашова. –  Мы не хотим представлять композиции, которые зрители слышали уже тысячу раз. Наша цель – отобрать важные, но не всегда известные произведения от монументальной храмовой музыки до оперных арий, сюит из балетов и более легкой, камерной музыки, звучавшей в королевских комнатах».

В рамках фестиваля пройдет несколько концертов, тематически связанных с музыкой Версаля. Места проведения концертов выбраны соответствующие теме фестиваля. Это красивейшие костелы, монастыри, замки и дворцы Праги, а также филармония Рудольфинум.

 Открытие фестиваля под названием «Король небес» представит произведения храмовой музыки времен Людовика XIV, которые прозвучат в исполнении квартета выдающихся солистов и ансамбля Центра по барочной музыке в Версале Les Pages et les Chantres в сопровождении оркестра  Collegium Marianum.

Незабываемые впечатления обещает заключительный концерт фестиваля «Торжество для Короля -Солнце», на котором будут представлены красивейшие оперные арии и сюиты из балетов для Людовика XIV. Этот концерт будет уникальным и тем, что оркестр Collegium Marianum сыграет на копии инструментов известного придворного ансамбля «24 королевские скрипки».

Также в программу войдут, например, испанские и баскские танцевальные ритмы, которые звучали в 17 веке в Версале; итальянские кантаты и арии, которые любила принцесса Мария Йозефа Саксонская; композиции для старинного инструмента виолы да гамба, звучавшие в королевских комнатах, и др. Все произведения будут исполнять признанные в мире музыканты, солисты, оркестры из Испании, Бельгии, Италии, Голландии, Франции и других стран.

 Подробную программу концертов фестиваля смотрите на сайте www.letnislavnosti.cz. Билеты уже в продаже.

 

 

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Темы
музыка Классическая музыка культура отдых концерт Прага фестиваль
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