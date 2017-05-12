Летний фестиваль старинной королевской музыки Versailles в Праге

С 11 июля по 7 августа в Праге пройдет международный фестиваль старинной музыки «Версаль». На фестивальных концертах выдающиеся музыканты из разных стран исполнят произведения, которые слушали при королевском дворе времен Людовика XIV.

С 11 июля по 7 августа 2017 в Праге будет проходить 18-й международный музыкальный фестиваль Versailles. Организаторы подготовили действительно королевскую программу старинной музыки, которую исполнят выдающиеся мировые солисты и музыканты.

«В этом году мы выбрали драматургическим местом действия нашего фестиваля значимый музыкальный центр Европы 17 и 18 века – Версаль, – рассказывает исполнительный директор фестиваля Жозефина Матиашова. – Мы не хотим представлять композиции, которые зрители слышали уже тысячу раз. Наша цель – отобрать важные, но не всегда известные произведения от монументальной храмовой музыки до оперных арий, сюит из балетов и более легкой, камерной музыки, звучавшей в королевских комнатах».

В рамках фестиваля пройдет несколько концертов, тематически связанных с музыкой Версаля. Места проведения концертов выбраны соответствующие теме фестиваля. Это красивейшие костелы, монастыри, замки и дворцы Праги, а также филармония Рудольфинум.

Открытие фестиваля под названием «Король небес» представит произведения храмовой музыки времен Людовика XIV, которые прозвучат в исполнении квартета выдающихся солистов и ансамбля Центра по барочной музыке в Версале Les Pages et les Chantres в сопровождении оркестра Collegium Marianum.

Незабываемые впечатления обещает заключительный концерт фестиваля «Торжество для Короля -Солнце», на котором будут представлены красивейшие оперные арии и сюиты из балетов для Людовика XIV. Этот концерт будет уникальным и тем, что оркестр Collegium Marianum сыграет на копии инструментов известного придворного ансамбля «24 королевские скрипки».

Также в программу войдут, например, испанские и баскские танцевальные ритмы, которые звучали в 17 веке в Версале; итальянские кантаты и арии, которые любила принцесса Мария Йозефа Саксонская; композиции для старинного инструмента виолы да гамба, звучавшие в королевских комнатах, и др. Все произведения будут исполнять признанные в мире музыканты, солисты, оркестры из Испании, Бельгии, Италии, Голландии, Франции и других стран.

Подробную программу концертов фестиваля смотрите на сайте www.letnislavnosti.cz. Билеты уже в продаже.