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Концерт андеграундной рэп-группы OУ74 в Праге

Концерт андеграундной рэп-группы OУ74 в Праге

Igor Korniakov 67 0
В пражском клубе Cargo Gallery состоится выступление рэп-группы из Челябинска ОУ74.
Концерт андеграундной рэп-группы OУ74 в Праге
Место:
Cargo Gallery
Время:
27.05.2017 21:00 - 28.05.2017 06:00
Адрес:
Náplavka, 128 00 Praha 2-Nové Město
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7 мастеров слова из провинции на юге Уральских гор объединились, создав «ОУ74» клан, ставший, в последствии, одним из сильнейших на территории русскоговорящей части Евразии. 7 неповторимых стилей сплелись в узор пламенного цветка на стяге. При поддержке кланов «Триагрутрика» и «Горный щит» - представителей Северной и Южной школы Уральских мастеров слова, объединив традиции, но используя свой грязный свободный метод и стиль они растили и укрепляли общий дух, передавая знания и опыт, принятые на пути к высшей цели, в поисках красоты, которая спасет этот мир.

Все вопросы по телефону: +420 608 380 584

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Темы
концерт Хип-хоп Прага
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