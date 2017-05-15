Концерт андеграундной рэп-группы OУ74 в Праге

В пражском клубе Cargo Gallery состоится выступление рэп-группы из Челябинска ОУ74.

7 мастеров слова из провинции на юге Уральских гор объединились, создав «ОУ74» клан, ставший, в последствии, одним из сильнейших на территории русскоговорящей части Евразии. 7 неповторимых стилей сплелись в узор пламенного цветка на стяге. При поддержке кланов «Триагрутрика» и «Горный щит» - представителей Северной и Южной школы Уральских мастеров слова, объединив традиции, но используя свой грязный свободный метод и стиль они растили и укрепляли общий дух, передавая знания и опыт, принятые на пути к высшей цели, в поисках красоты, которая спасет этот мир.

Все вопросы по телефону: +420 608 380 584