Концерт Мэрилина Мэнсона в Праге к выпуску нового альбома

19 ноября в Праге выступит скандальный американский музыкант Мэрилин Мэнсон. Рокер собирается представить новый альбом.

Американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон 19 ноября выступит в пражской Арене Tipsport. К тому времени он планирует представить и свой новый альбом, релиз которого уже долгое время откладывается. Продажа билетов начинается с 19 мая.

Мэрилин Мэнсон начал свою музыкальную карьеру в 1989 году во Флориде. С того времени он сменил много разных образов: готический шок-рокер, член сатанинской секты, виновник проявления насилия в школах, манипулятор, сумасшедший с макияжем – как его только не называли в СМИ.

Десятый альбом Мэнсона, который изначально назвали Say10, должен был выйти в феврале. Но не вышел. Затем музыкант пообещал, что пластинка выйдет в июне, июле или сентябре. Мэнсон утверждает, что новый альбом будет значительно отличаться от предыдущего.

В Чехии Мэрилин Мэнсон выступал уже несколько раз. Продажа билетов на ноябрьский концерт в Арене Tipsport начинается 19 мая в 9 часов на сайте Goout, а также в сетях Ticketpro и Ticketstream. Билеты будут продаваться в двух категориях. VIP-билеты на фан-зону у сцены будут стоить 1290 крон, обычные билеты – 990 крон.