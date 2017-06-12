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Концерт панк-рок-группы The Offspring в Праге

Концерт панк-рок-группы The Offspring в Праге

Vladislava M 404 2
23 августа, в Малом спортивном зале центра «Выставиште» в Праге, выступят известнейшие панк-рокеры из Калифорнии – The Offspring. Билеты уже в продаже!
Концерт панк-рок-группы The Offspring в Праге
Место:
Malá sportovní hala
Время:
23.08.2017
Адрес:
Areál Výstaviště, Praha 7
Стоимость:
890 – 1290 Kč
Купить билеты

Американская панк-рок-группа The Offspring 23 августа 2017 года даст концерт в Праге. Музыканты выступят на сцене Малого спортивного зала выставочного центра «Выставиште Голешовице». Зрители услышат такие популярные хиты, как Pretty Fly, Self Esteem, The Kids Aren't Alright или Why Don't You Get a Job, а также композиции из нового альбома, выхода которого поклонники группы ждут еще с 2012 года.

На разогреве у легендарных The Offspring выступят две подающие надежды группы с международной панк-рок-сцены. Это немецко-шведская группа Newdrive и британский коллектив The Bottom Line.

Билеты на концерт в Праге будут доступны в сетях Ticketpro и GoOut.

В Праге группа The Offspring впервые выступила в 1998 году незадолго до выхода успешного альбома Smash. Концерт проходил в уже не существующем клубе U Zoufalců. В последний раз рокеры приезжали в Прагу 6 лет назад, но в Чехии выступали в прошлом году – как хедлайнеры фестиваля Rock for People в Градец-Кралове.

Группа The Offspring возникла в 1984 году в Калифорнии. За свою творческую деятельность она дала больше 1100 концертов. Третий студийный альбом Smash 1994 года стал самым продаваемым альбомом независимого издательства. По всему миру было продано больше 12 млн дисков. В составе группы играют Декстер Холланд (вокал, гитара), Нудлес (гитара), Грег К (бас-гитара) и Пит Парада (ударные).

 

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Темы
музыка Прага концерт
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