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Depeche Mode в Праге: концерт в январе 2018

Depeche Mode в Праге: концерт в январе 2018

artyommm 1552 0
После аншлагового выступления в мае 2017 года Depeche Mode вернется в Прагу в январе.
Фото: www.facebook.com/depechemode/photos
Depeche Mode в Праге: концерт в январе 2018
Место:
O2 Arena
Время:
31.01.2018
Адрес:
Českomoravská 2345/17

Так как билеты на недавний концерт Depeche Mode в Праге, который состоялся 24 мая, были полностью раскуплены, организаторы решили сделать подарок поклонникам знаменитой группы в виде еще одного концерта. Он запланирован на 31 января 2018 года. На этот раз Depeche Mode будет выступать не на стадионе Эден, а на сцене пражской О2 Арены, – сообщает компания-организатор Live Nation.

На счету Depeche Mode более 100 млн проданных дисков, концерты группы посетило более 30 млн человек по всему миру. Тур The Global Spirit Tour стал 18-м в истории коллектива. С ним музыканты сейчас ездят по всему миру после трехлетнего перерыва. «После европейской части турне Global Spirit Tour будет продолжаться летом в Северной и Южной Америке. Затем Depeche Mode вернется в Европу. Открывать зимнюю часть тура будут четыре концерта в ноябре в Великобритании», – передают из Live Nation.

На майском концерте в Праге музыканты Depeche Mode исполнили почти половину песен из нового альбома Spirit. Не остались забытыми и многолетние хиты Everything Counts, Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again и Personal Jesus, этой песней концерт закрывался. По оценкам журналистов, мероприятие посетило почти 20 000 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
музыка концерт O2 Arena
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