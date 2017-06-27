Александр Малинин выступит в Карловых Варах

Король романса Александр Малинин исполнит в Карловых Варах свои лучшие хиты. Билеты на концерт еще в продаже!

Фото: www.malinin.ru

Один из самых трогательных и лиричных исполнителей российской эстрады Александр Малинин знаком нам благодаря своим романсам: «Любовь и разлука», «Гори, гори, моя звезда», «Напрасные слова», «Летняя ночь», «Леди Гамильтон», «Белый конь», «Берега» и др. Основная тема творчества народного артиста России – любовь. Поэтому концерт в Карловых Варах носит лирическое название «Влюбленный в романс».

Каждый концерт Александра Малинина – это всегда океан эмоций. Это и классика, и современное искусство одновременно. Это высочайшее мастерство и следование традициям русской вокальной школы. И с каждым разом романсы Малинина звучат еще более проникновенно, глубже и совершеннее.

Фото: www.malinin.ru

Билеты на концерт в Карловых Варах в продаже в нескольких категориях: 1, 2, 3, 4 и 5.

Купить билет на концерт Александра Малинина можно на портале tickets.420on.cz, а также в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420

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