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Александр Малинин выступит в Карловых Варах

Александр Малинин выступит в Карловых Варах

Maria Rogatneva 174 0
Король романса Александр Малинин исполнит в Карловых Варах свои лучшие хиты. Билеты на концерт еще в продаже!
Фото: www.malinin.ru
Александр Малинин выступит в Карловых Варах
Место:
Концертный зал отеля Термал
Время:
25.07.2017 20:00
Адрес:
I.P. Pavlova 2001/11, 36001 Karlovy Vary
Стоимость:
900 - 3000 крон
Купить билеты

Один из самых трогательных и лиричных исполнителей российской эстрады Александр Малинин знаком нам благодаря своим романсам: «Любовь и разлука», «Гори, гори, моя звезда», «Напрасные слова», «Летняя ночь», «Леди Гамильтон», «Белый конь», «Берега» и др. Основная тема творчества народного артиста России – любовь. Поэтому концерт в Карловых Варах носит лирическое название «Влюбленный в романс».

Каждый концерт Александра Малинина – это всегда океан эмоций. Это и классика, и современное искусство одновременно. Это высочайшее мастерство и следование традициям русской вокальной школы. И с каждым разом романсы Малинина звучат еще более проникновенно, глубже и совершеннее. 

 

 Фото: www.malinin.ru

Билеты на концерт в Карловых Варах в продаже в нескольких категориях: 1, 2, 3, 4 и 5.

Купить билет на концерт Александра Малинина можно на портале tickets.420on.cz, а также в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420

 

По вопросам организации и информационной поддержки мероприятий обращаться на redakce@420on.cz
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Темы
концерт музыка культура Чехия Карловы Вары
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