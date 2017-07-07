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Международный фестиваль органной музыки в соборе святого Вита в Праге

Международный фестиваль органной музыки в соборе святого Вита в Праге

Vladislava M 323 0
С 4 по 25 июля в кафедральном соборе святого Вита в Праге пройдет фестиваль органной музыки. Концертные вечера будут проходить по вторникам.
Международный фестиваль органной музыки в соборе святого Вита в Праге
Место:
собор святого Вита
Время:
04.07.2017 - 25.07.2017
Адрес:
III. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1
Стоимость:
190 крон полный, 90 крон льготный
Купить билеты

С 4 по 25 июля 2017 года в кафедральном соборе святого Вита на Пражском Граде будет проходить интернациональный фестиваль органной музыки. В этом году мероприятие организовывают уже в седьмой раз.

Патронаж над фестивалем взял архиепископ Доминик кардинал Дука. Это престижное культурное событие этого лета и одновременно кульминация туристического сезона.

В дни фестиваля все желающие могут получить уникальные впечатления от романтических звуков органа в монументальной атмосфере собора. Большую часть года собор святого Вита работает в первую очередь для богослужений и туризма. Шанс послушать органную музыку в храме выпадает только по исключительным случаям.

Музыкальные вечера в рамках фестиваля будут проходить каждый вторник –  с 4 по 25 июля. Всего в рамках мероприятия пройдет четыре концерта, на которых выступят лучшие органисты. Главным драматургом фестиваля будет известная личность – музыкальный директор и главный органист святовитского дома – магистр Йозеф Кшица.

Международный фестиваль органной музыки в соборе святого Вита позиционируют как некоммерческое мероприятие. Благодаря низким ценам на билеты оно остается доступным для широкой общественности. Также фестиваль поддерживает проект по созданию нового кафедрального органа мирового уровня для пражского собора. С установкой нового органа должен завершиться многовековой процесс достройки храма.

Покупая билеты на фестиваль, вы также вносите свой вклад в этот проект. Купить билет можно как на отдельный концерт, так и на все сразу. Билет на 4 концерта обойдется вам по цене 3. Все концерты фестиваля будут начинаться в 19:00.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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Темы
музыка Классическая музыка Собор Св Вита Прага Пражский град
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