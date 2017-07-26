Знаменитый дуэт Hurts снова выступит в Праге

17 ноября 2017 года в Праге выступят музыканты из Великобритании – популярный дуэт Hurts. Группа представит публике новый альбом Desire и исполнит хиты.

Знаменитый дуэт Hurts из Великобритании снова приедет в Прагу порадовать выступлением своих многочисленных поклонников. Минувшие концерты Hurts в Чехии прошли с полным аншлагом. Интерес к группе не угасает: недавно музыканты представили новый сингл Beautiful Ones, который сразу же стал хитом и был высоко оценен критиками.

17 ноября 2017 года, в пражском мультикультурном центре Forum Karlin группа Hurts исполнит свои самые популярные хиты, а также новые композиции. Билеты можно купить за 790 крон (+комиссия сервиса) в сетях www.goout.cz, Ticketpro a Ticketportal. Также билеты будут продаваться в день концерта по 900 крон.

С момента выхода первого сингла Wonderful Life и дебютного альбома Happiness прошло уже семь лет. С того времени британский дуэт превратился в одну из самых популярных и успешных европейских поп-групп. Только в 2016 году Hurts продали больше 100 000 билетов на свои концерты и завоевали статус самой успешной британской группы последнего десятилетия.

Осенью группа готовится представить публике новый альбом DESIRE. По словам музыкантов, в нем будет много страсти, боли и вожделения, а также самой лучшей музыки за историю группы. Новый альбом выйдет 29 сентября.