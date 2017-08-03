Концерты звезд мировой оперы в Праге

Осенью 2017 года в Праге пройдут концерты звезд мировой оперы. В столице выступят теноры Петр Некоранец, Хуан Диего Флорез, Брайан Химел, Роландо Вильясон и лучший бас мира Ильдар Абдразаков.

Фото: Ильдар Абдразаков и Роландо Вильясон

Агентство Nachtigall Artists организовывает в лучших концертных залах Праги выступления самых выдающихся оперных певцов из разных стран мира. До конца 2017 года в столице Чехии выступят настоящие звезды оперы: билеты на концерты уже в продаже.

Первый концерт тенора Петра Некоранца пройдет 4 сентября в Новоместской ратуше. Петр Некоранец считается одним из самых выдающихся певцов в современном оперном мире. Он получил ряд престижных наград, участвуя в значимых международных конкурсах. До недавних пор, в 2014 – 2016 годах, Петр Некоранец был членом Баварской государственной оперы в Мюнхене. В настоящее время он работает в двухлетнем проекте в нью-йоркской Метрополитен-Опере. На концерте в Праге Петр представит еще несколько молодых талантливых певцов, имена которых пока не известны.

Следующий концерт оперного пения пройдет 12 октября в Рудольфинуме. Его участником будет один из ярчайших представителей мировых оперных звезд – перуанский тенор Хуан Диего Флорез, который приедет в Прагу с выступлением уже в третий раз. На этот раз он выступит вместе с итальянским пианистом Винценто Скалеро, который аккомпанировал многим великим оперным певцам.

13 ноября в зале им. Б. Сметаны в Общественном доме Праги состоится концерт с участием американского тенора Брайана Химела и греческой певицы-сопрано Ирини Кириакидоу. В оперных кругах Брайан Химел считается достойным преемником Лучано Паваротти благодаря схожести их голосов.

Наконец, 20 ноября в зале им. Сметаны в Общественном доме пройдет совместное выступление мексиканского и французского тенора Роландо Вильясона с русским басом Ильдаром Абдразаковым. Роландо Вильясон хорошо известен пражской публике. Концерты с его участием в Праге проходили в 2013, 2014 и 2015 годах. Ильдар Абдразаков относится к самым знаменитым мировым певцам-басам: он является обладателем «Грэмми» и звания «Лучший бас мира». Певец дебютировал в миланском театре Ла Скала 2001 году и с тех пор не покидает самые престижные сцены мира: Метрополитен-Опера Нью-Йорка, Венская государственная опера, Баварская государственная опера в Мюнхене и др. В Праге он выступал в 2015 году совместно с Анной Нетребко и в 2016 году в сопровождении Чешского национального симфонического оркестра.

На концерте 20 ноября оба певца будут петь в сопровождении оркестра Яначковой филармонии Острава под управлением русского дирижера Герасима Воронкова.

Посмотреть программу концертов и купить билеты можно на сайте www.nachtigallartists.cz.