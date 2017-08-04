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В Праге выступит Симон Осиашвили

В Праге выступит Симон Осиашвили

Maria Rogatneva 197 0
Знаменитый поэт-песенник Симон Осиашвили автор всеми любимых хитов «Не сыпь мне соль на рану», «Дорогие мои старики», «Зимний сад», «За милых дам», «Мамины глаза» и многих других. На своем концерте, который состоится 22 сентября в Праге, исполнит авторские песни и прочитает свои стихи. Билеты в продаже!
Фото: ponominalu.ru
В Праге выступит Симон Осиашвили
Место:
РЦНК
Время:
22.09.2017 19:00
Адрес:
Na Zátorce 16, Praha-6, st.m. Hradčanská
Стоимость:
150-300 чешских крон
Купить билеты

Заслуженный артист России, поэт, композитор, автор всеми любимых хитов выступит в Праге с юбилейной концертной программой «Мамины глаза».

Симон Осиашвили написал бесчисленное количество хитов, которые исполняют популярные певцы российской эстрады: Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, София Ротару, Вячеслав Добрынин, Николай Басков, Лев Лещенко, Алексей Глызин, Ирина Понаровская, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Кристина Орбакайте и многие другие.

Билеты на концерт Симона Осиашвили в Праге уже в продаже в нескольких категориях: VIP, 1, 2, 3.

Купить билет на концерт Симона Осиашвили можно на портале tickets.420on.cz, а также в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 57 или по телефону +420 774 280 420 

Организатор концерта – объединение «Путь к творчеству»

 

По вопросам организации и информационной поддержки мероприятий обращаться на redakce@420on.cz
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Темы
концерт Прага Чехия
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