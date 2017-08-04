В Праге выступит Симон Осиашвили

Заслуженный артист России, поэт, композитор, автор всеми любимых хитов выступит в Праге с юбилейной концертной программой «Мамины глаза».
Симон Осиашвили написал бесчисленное количество хитов, которые исполняют популярные певцы российской эстрады: Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, София Ротару, Вячеслав Добрынин, Николай Басков, Лев Лещенко, Алексей Глызин, Ирина Понаровская, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Кристина Орбакайте и многие другие.
Билеты на концерт Симона Осиашвили в Праге уже в продаже в нескольких категориях: VIP, 1, 2, 3.
Купить билет на концерт Симона Осиашвили можно на портале tickets.420on.cz, а также в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 57 или по телефону +420 774 280 420
Организатор концерта – объединение «Путь к творчеству»