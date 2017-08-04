В Праге выступит Симон Осиашвили

Знаменитый поэт-песенник Симон Осиашвили автор всеми любимых хитов «Не сыпь мне соль на рану», «Дорогие мои старики», «Зимний сад», «За милых дам», «Мамины глаза» и многих других. На своем концерте, который состоится 22 сентября в Праге, исполнит авторские песни и прочитает свои стихи. Билеты в продаже!

Фото: ponominalu.ru

Заслуженный артист России, поэт, композитор, автор всеми любимых хитов выступит в Праге с юбилейной концертной программой «Мамины глаза».

Симон Осиашвили написал бесчисленное количество хитов, которые исполняют популярные певцы российской эстрады: Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, София Ротару, Вячеслав Добрынин, Николай Басков, Лев Лещенко, Алексей Глызин, Ирина Понаровская, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Кристина Орбакайте и многие другие.

Билеты на концерт Симона Осиашвили в Праге уже в продаже в нескольких категориях: VIP, 1, 2, 3.

Купить билет на концерт Симона Осиашвили можно на портале tickets.420on.cz, а также в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 57 или по телефону +420 774 280 420

Организатор концерта – объединение «Путь к творчеству»

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