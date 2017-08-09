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Дуэт мировых звезд классики в Праге: Чечилия Бартоли и Соль Габетта

Дуэт мировых звезд классики в Праге: Чечилия Бартоли и Соль Габетта

Тамара Гуржий 625 0
14 декабря 2017 года в пражской филармонии состоится уникальное событие для поклонников классической музыки: совместный концерт итальянской оперной звезды Чечилии Бартоли и виртуозной виолончелистки из Аргентины Соль Габетты.
Дуэт мировых звезд классики в Праге: Чечилия Бартоли и Соль Габетта
Место:
Рудольфинум, филармония
Время:
14.12.2017
Адрес:
11000 Praha, Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12
Стоимость:
500-5000 крон
Купить билеты

Непревзойденный дуэт двух мировых звезд классического оперного пения и музыки представит свою программу Dolce duello Cecilia Bartoli & Sol Gabetta в Дворжаковском зале Рудольфинума 14 декабря 2017. Концерт начнется в 19:30.

Чечилия Бартоли – лучшая итальянская певица с голосом колоратурное меццо-сопрано. В 2003 года певица выпустила альбом Vivaldi Album, посвященный творчеству Вивальди. Следующий амбициозный проект Sacrificium («Жертва») стал своеобразным воскрешением неизвестных вокальных партий эпохи барокко. 

С 2011 года Чечилия  Бартоли регулярно посещает Прагу с разными проектами : Vivaldi ritrovato (9.6.2011), Sacrificium (16.10.2011), совместный концерт с Роландо Виллазоном в 2015году. Чечилия Бартоли регулярно  выступает на знаменитых сценах мира и является лауреатом множества  престижных музыкальных конкурсов.

Соль Габетта – выдающаяся виолончелистка аргентинского происхождения. Ее необычайные музыкальные способности проявились еще в глубоком детстве. В три года она научилась играть на скрипке, а в четыре – на виолончели.

Соль Габетта – лауреат конкурса имени Чайковского, который проходит в Москве. Виолончелистка выступает с ведущими оркестрами и дирижерами мира. Благодаря швейцарской стипендии Rahn Kulturfonds Соль Габетта играет на уникальном инструменте, сделанном самим Джованни Батистой в 1759 году.

Всю информацию о билетах можно найти на сайте www.nachtigallartists.cz 

 

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Темы
музыка Классическая музыка концерт Прага опера культура
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