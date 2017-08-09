Артисты грузинской эстрады выступят в Праге

25 августа в Fashion club пройдет концерт Датуна Мгеладзе, Верико Турашвили и Кахи Кухианидзе. Билеты уже в продаже!

Известные артисты грузинской эстрады Датуна Мгеладзе, Верико Турашвили и Каха Кухианидзе выступят в Праге. Они подготовили специальную программу для жителей чешской столицы под названием «Летняя Рапсодия».

Датуна Мгеладзе - грузинский певец и актер. Участвовал в проекте Geostar (аналог проекта American Idol), а также в проектах «10+10» в Украине и Армении. Свою творческую деятельность он ведет в Москве. В Праге пройдет премьера его нового клипа.

Верико Турашвили знаменита тем, что принимала участие во многих конкурсах не только в Грузии, но и в других странах. К примеру, она была бэк-вокалисткой Анри Джохадзе на Евровидении в 2012 году. Артистка выпустила два сольных альбома и завоевала премию на конкурсе «Голос Азии». Вместе с Кахой Кухианидзе, другим популярным грузинским артистом, который также выступит в Праге, Верико записала дуэт.

Купить билет на концерт можно на портале tickets.420on.cz, а также в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 57 или по телефону +420 774 280 420

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