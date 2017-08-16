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Лучшие оперные певцы выступят во дворе замка в Брандисе-над-Лабем

Лучшие оперные певцы выступят во дворе замка в Брандисе-над-Лабем

Тамара Гуржий 261 0
25 августа в городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав неподалеку от Праги пройдет уже четырнадцатый оперный концерт OPERA GALA OPEN AIR. Любители классики смогут насладиться превосходной оперой под открытым небом – во дворе старинного замка.
Лучшие оперные певцы выступят во дворе замка в Брандисе-над-Лабем
Место:
Brandýs - zámek
Время:
25.08.2017
Адрес:
двор замка в Брандисе-над-Лабем-Стара-Болеслав
Стоимость:
250 крон

25 августа, в семь часов вечера, во дворе старинного замка города Брандис- над-Лабем-Стара-Болеслав под открытым небом пройдет концерт классической музыки. Агентство искусств PET-ART  будет проводить концерт в рамках ежегодного мероприятия под названием OPERA GALA OPEN AIR. Уже в четырнадцатый раз любители классической музыки смогут услышать лучшие классические арии в исполнении лучших оперных певцов Чехии в необычной атмосфере замка, который раньше был охотничьим домом габсбургских королей.

В концерте будет участвовать оперная певица, солистка Национального театра в Праге Мария Файтова (сопрано). Мария успешно гастролирует по лучшим театрам мира. В 2004 году она стала финалисткой Международного конкурса певцов имени Антонина Дворжака.

Также в Брандисе-над-Лабем выступит тенор Алеш Брисцейн – чешский оперный певец из Оломоуца, а в настоящее время – солист Парижской Народной оперы.

Третий исполнитель, заявленный в программе, – бас Франтишек Заградничек, успешный солист Пражской оперы.

Концерт будет проходить в сопровождении камерного струнного оркестра под названием Vivaldi Collegium Praha. Оркестром управляет дирижер Томаш Браунер Томаш Браунер, который в 2010 году стал лауреатом Международного дирижерского конкурса Dimitrise Mitropoulose  в Афинах. С 2013 года Томаш Браунер является главным дирижером Пльзенской филармонии, а с 2014 года – главным гастролирующий дирижером Симфонического оркестра Чешского радио в Праге.

В этот раз ежегодный  концерт OPERA GALA OPEN AIR будет проходить под покровительством мэра города Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав –  Властимила Пицека.

Входной билет на концерт стоит 250 крон, его можно купить в информационном центре города на главной площади – у здания Городского управления (Městský úřad).

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Темы
опера Классическая музыка концерт Чехия
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