Горловое пение и рок: В Прагу приедет тувинская группа «Ят-Ха»

Тувинские народные мотивы, рок и горловое пение – все это вы услышите на концерте сибирской группы «Ят-Ха» 22-го ноября в Праге.

22-го ноября в пражском клубе Futurum Music Bar выступит уникальная сибирская группа «Ят-Ха» во главе с бессменным вокалистом и гитаристом Альбертом Кувезиным. Музыканты из сибирской Республики Тыва искусно сочетают тувинскую народную музыку и традиционное горловое пение с элементами рока.

Группу «Ят-Ха» создали в Москве в 1992 году. В то время музыка группы была насыщена горловым пением и электронно-индустриальными элементами. В последующие годы электронику сменил постпанк и рок.

Музыканты совершали несколько мировых турне за пределами России, сотрудничали с участником группы Public Image Ltd Лу Эдмондсом. В 2002 году коллектив наградили премией BBC Radio 3 World Music Awards.

Сейчас «Ят-Ха» исполняет рок-музыку с элементами авангарда на основе тувинских народных мелодий. Группа комбинирует обычный вокал с горловым пением, а традиционную мелодику сочетает с нестандартными ритмами. Это один из тех редких примеров, когда музыкантам удалось гармонично связать музыку разных времен и стать своеобразным мостиком между прошлым и будущим.

Купить билеты на концерт «Ят-Ха» в Праге можно через сеть goout.cz по цене 230-280 крон.