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Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в Праге

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в Праге

Vladislava M 503 0
27-го апреля в Праге выступит бывший лидер группы Pink Floyd, вокалист, композитор и бас-гитарист Роджер Уотерс. В Арене О2 он исполнит хиты Pink Floyd и композиции из своего сольного альбома.
Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в Праге
Место:
O2 arena
Время:
27.04.2018
Адрес:
Českomoravská 2345/17, 190 00 Прага

Знаменитый британский рок-музыкант, композитор, поэт, вокалист и бас-гитарист Роджер Уотерс 27-го апреля 2018 года выступит в Праге. В Чехию музыкант приедет в рамках своего тура, названного в честь композиции «Us And Them» 1974 года из альбома Pink Floyd «The Dark Side of the Moon».

На сцене Арены О2 Уотерс исполнит композиции из самых успешных альбомов Pink Floyd («Wish You Were Here», «The Wall», «Animals», «Dark Side of the Moon»), а также песни из его сольного альбома  «Is This the Life We Really Want?», который очень хорошо приняли критики.

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После ухода Pink Floyd Роджер Уотерс объявил о начале сольной карьеры. Он выпустил три концептуальных альбома и саундтрек к мультфильму «Когда дует ветер». Лучше всего критики оценили его третий альбом «Amused to Death» (1992 год). В 2000-е годы музыкант выпустил несколько треков на острые социальные темы и продолжил работу над сольными проектами. В 2005г оду Уотерс выступил вместе с группой Pink Floyd на концерте Live 8, но не стал объединяться с коллективом снова.

В 2010-2013 годах вокалист провел тур The Wall Live, собравший 458 млн долларов. Он стал самым успешным турне сольного артиста в истории. В рамках этого тура Уотерс выступал и в России.

 

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Темы
музыка концерт Прага Рок
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