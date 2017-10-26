Премьера в Чехии: Симфонический оркестр LORDS OF THE SOUND с шоу Oscar Music Awards

Оркестр LORDS OF THE SOUND впервые едет в Чехию с невероятным шоу Oscar Music Awards. Музыка из голливудских кинофильмов, живой вокал, уникальные спецэффекты. Все это ждет вас на концертах в Брно, Пардубице, Праге и Ческе-Будеевице с 14 по 18 ноября.

Фееричный киевский оркестр LORDS OF THE SOUND, за несколько лет покоривший сердца многотысячной аудитории, впервые приедет в Чехию с новой шоу-программой Oscar Music Awards. Композиции из оскароносных кинофильмов («Великий Гетсби», «Интерстеллар», «Матрица», «Титаник», «Шерлок Холмс», «50 оттенков серого», «5 элемент» и др.) прозвучат на концертах в четырех чешских городах.

БРНО – 14 ноября, 19:00, зал LASER SHOW HALL ПАРДУБИЦЕ – 15 ноября, 19:00, зал IDEON ПРАГА – 16 ноября, 19:00, театр HYBERNIA ЧЕСКЕ-БУДЕЁВИЦЕ – 18 ноября,19:00, зал KD Vltava

Проект LORDS OF THE SOUND – это не просто музыка, а потрясающее шоу с живым вокалом, тематическим видеорядом и впечатляющими световыми эффектами, которые сопровождают каждое произведение. Оркестр стал первым подобным проектом в своей стране и всего за пару лет добился ошеломительного успеха. Его концерты проходят с аншлагом как в Украине, так и за границей.

Десятки молодых и профессиональных музыкантов под управлением двух виртуозных дирижеров создадут для зрителей незабываемый праздник. На этом концерте вы почувствуете себя гостем церемонии «Оскар», ведь все мероприятие будет выдержано в стиле знаменитой кинопремии.

Общая продолжительность концертной программы – около 2-х часов.

Заказывайте билеты на сайте www.gastroli.cz или через сети www.ticketstream.cz и www.ticketportal.cz

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