Премьера в Чехии: Симфонический оркестр LORDS OF THE SOUND с шоу Oscar Music Awards

Фееричный киевский оркестр LORDS OF THE SOUND, за несколько лет покоривший сердца многотысячной аудитории, впервые приедет в Чехию с новой шоу-программой Oscar Music Awards. Композиции из оскароносных кинофильмов («Великий Гетсби», «Интерстеллар», «Матрица», «Титаник», «Шерлок Холмс», «50 оттенков серого», «5 элемент» и др.) прозвучат на концертах в четырех чешских городах.
БРНО – 14 ноября, 19:00, зал LASER SHOW HALL
ПАРДУБИЦЕ – 15 ноября, 19:00, зал IDEON
ПРАГА – 16 ноября, 19:00, театр HYBERNIA
ЧЕСКЕ-БУДЕЁВИЦЕ – 18 ноября,19:00, зал KD Vltava
Проект LORDS OF THE SOUND – это не просто музыка, а потрясающее шоу с живым вокалом, тематическим видеорядом и впечатляющими световыми эффектами, которые сопровождают каждое произведение. Оркестр стал первым подобным проектом в своей стране и всего за пару лет добился ошеломительного успеха. Его концерты проходят с аншлагом как в Украине, так и за границей.
Десятки молодых и профессиональных музыкантов под управлением двух виртуозных дирижеров создадут для зрителей незабываемый праздник. На этом концерте вы почувствуете себя гостем церемонии «Оскар», ведь все мероприятие будет выдержано в стиле знаменитой кинопремии.
Общая продолжительность концертной программы – около 2-х часов.
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