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Человек-оркестр и виртуозный гитарист Юрий Наумов в Праге

Человек-оркестр и виртуозный гитарист Юрий Наумов в Праге

artyommm 135 0
Этот музыкант изобрел девятиструнную гитару и практиковал на ней свою уникальную технику игры. Авторитетные зарубежные журналы назвали его человеком-оркестром, который один заменит сразу трех гитаристов на сцене.
Человек-оркестр и виртуозный гитарист Юрий Наумов в Праге
Место:
ресторан "Виктор"
Время:
09.11.2017
Адрес:
Husitská 72, Praha 3 – Žižkov
Стоимость:
150 крон (для пенсионеров и студентов - 100 крон)

Вы когда-нибудь видели, как выступает человек-оркестр? Сразу два авторитетных журнала в мире музыки Guitar World и The New York Magazine охарактеризовали этого музыканта как группу, состоящую из одного участника. Юрий Наумов звучит так, как будто на сцене одновременно играют три гитариста. 

Он не просто виртуозный музыкант. Наумов изобрел девятиструнный инструмент, на котором, как шаман, он наигрывает уникальные мелодии. Он создал 26 авторских гитарных строев, разработал неповторимую технику игры и применил ее на своей же девятиструнной гитаре. 

Этот музыкант с одинаковой виртуозностью играет блюз, баллады, психоделические песни и сложные инструментальные композиции. Он по праву может считаться лучшим блюзовым музыкантом в России. 

Увидеть гения от музыки можно в Праге 9 ноября. Он выступит в ресторане «Виктор» в 19:00.

Предварительное бронирование мест по адресу bardclub@seznam.cz или по телефону 602 287 530

 

 

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Темы
концерт музыка
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